Aracının kontağını çeviren adam dehşeti yaşadı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir iş yeri önünde park halindeki otomobilin motor kısmından yükselen alevler, sürücü ve arkadaşına dehşet anları yaşattı. Olayda, araca müdahale etmek isteyen iki kişi yaralandı.

Olay, Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde yer alan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CZJ 160 plakalı Citroen marka otomobile binen sürücü C.T., aracı çalıştırmak için kontağı çevirdiği anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Aracın alev almasıyla panikleyen C.T. ve yanında bulunan arkadaşı A.S., yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek otomobilin büyük bir kısmını sardı. Yangını söndürmeye çalışan ikili, alevlerin etkisiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yaralı sürücü C.T. ve arkadaşı A.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıktığı 06 CZJ 160 plakalı otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan 54 RC 332 plakalı başka bir araç da alevlerin etkisiyle zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.