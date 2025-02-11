Aracınızda artık sigara içemeyeceksiniz. Yasaklanacak! para cezası geliyor

Almanya, direksiyon başında sigara içmeyi yasaklamayı planlıyor. Çocuklar ve hamileler araçtayken sigara içenlere büyük cezalar uygulanacak. Sigara içmenin yol güvenliğine ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha fazla gündemde.

Almanya, araçlarda sigara içmenin yol açtığı güvenlik ve sağlık sorunlarına karşı daha sert önlemler almayı hedefliyor. Özellikle çocuklar ve hamile kadınların araçlarda sigara içilmesinden korunması için yeni düzenlemeler gündemde. Bu kuralların hayata geçmesi durumunda, araçta çocuklar ya da hamile bir kadın varsa sigara içenler, 500 (18 bin TL) ile 3 bin Euro (111 bin 341 TL) arasında para cezasına çarptırılabilecek.

KAZANIN NEDENLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Sigara içmenin araç kullanırken yarattığı tehlikeler uzmanlar tarafından da sıkça dile getiriliyor. Direksiyon başında sigara içmek, sürücünün dikkatini dağıtarak kaza riskini artırıyor. Özellikle ani bir tepki gerektiğinde, sigara içmenin yol açabileceği dikkatsizlik büyük kazalara neden olabilir. Bu durum, sigara içen sürücüler için ağır ihmal suçlamalarını gündeme getirebilir. Ayrıca, sigara içmek ve geçiş hakkı ihlali gibi diğer faktörler de kaza nedenleri arasında yer alabilir.

Almanya'da bazı federal eyaletler, sigara içmeyenleri koruma yasalarını değiştirmeyi planlıyor. Arabada sigara içmenin yasaklandığı durumlarda, sigara içenler ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Bu önlemlerin, yol güvenliğini artırmayı ve sigara dumanının yolcular üzerindeki zararlarını en aza indirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

DİKKAT DAĞITIYOR

Araç içindeki sigara dumanı, araç yeniden satıldığında değer kaybına da yol açabiliyor. Sigara içilen bir aracın değeri, ortalama 1.500 Euro (55 bin 684 TL) kadar düşebiliyor. Arabadaki kötü koku ve dumanın etkisi, yüzeysel bir temizlikle tamamen ortadan kaldırılamıyor.

Sigara içmenin tavsiye edilmemesinin bir diğer nedeni de sağlık riskleridir. Kapalı alanlarda sigara içmek, diğer yolcular için ciddi sağlık tehditleri oluşturuyor. E-sigaralar da benzer sağlık riskleri taşıyor. Bu cihazların kullanımı, yolcuların sağlığını tehdit ettiği gibi, sürücünün dikkatini de dağılmasına neden olabilir. Uzmanlar, otomobillerde sigara içmenin yasaklanmasını savunuyor.

Araç içinde sigara içmenin yasak olduğu ülkeler arasında Fransa, ABD, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, Arap Emirlikleri, Bahreyn bulunuyor.