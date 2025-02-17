Aracıyla düştüğü viyadükten itfaiye çıkardı

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Eren B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren B.'nin kullandığı 34 KKN 558 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra iki yol arasında bulunan viyadükteki boşluktan düştü. Eren B. otomobilde sıkışarak yaralandı.

İTFAİYE UZUN SÜRE UĞRAŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Eren B., itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarından sonra sıkıştığı yerden çıkarıldı. Eren B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı