Aracıyla giderken vurulan şahıs öldü

Adana'da bir kişi aracıyla seyir halinde ilerlerken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldü.

KAYNAK: İHA
Aracıyla giderken vurulan şahıs öldü

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Akkoyun hafif ticari aracıyla ilerlediği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar hafif ticari araca defalarca tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Şükrü Akkoyun'un başına isabet etti. Akkoyun, aracıyla bir iş yerine çarptı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Akkoyon'u Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Akkoyun hayatını kaybetti.

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Polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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