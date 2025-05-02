Aracıyla suluma kanalına uçtu, yardımları reddetti

Bir süre yardımları reddeden Serhat Ş., kendi imkanlarıyla sulama kanalından çıkmayı başardı.

KAZA GÜLBAHÇESİ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşandı. Serhat Ş. idaresindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARDIMLARI KABUL ETMEDİ, TEKRAR KANALA ATLAMAKLA TEHDİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra araçtan çıkmayı başaran Serhat Ş., su içinde kıyıya kadar yüzerek ulaştı. O esnada kendisini kurtarmaya çalışan ekiplerin müdahalesini reddeden sürücü, tekrar suya atlayacağı yönünde tehditte bulundu. Serhat Ş., bir süre sonra sulama kanalından kendi imkânlarıyla çıkmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı yara almadan atlatan Serhat Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.