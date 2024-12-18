Araçla birlikte yanarak can verdi!

Antalya'nın Güzelyurt Mahallesi'nde bir araç boyama atölyesinde meydana gelen yangında, iş yeri tamamen yandı ve alevlerin sıçradığı araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangında iş yerinde bulunan 24 yaşındaki Doğan Diken hayatını kaybetti.

Yangın, Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde bulunan araç boyama atölyesinde saat 22.00 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekipleri, atölyede bulunan boya ve yanıcı maddeler nedeniyle patlamaların meydana geldiği yangını söndürebilmek için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, iş yeri ve alevlerin sıçradığı otobüs, minibüs ve bir otomobil tamamen küle döndü.

"BİR ANDA PATLAMA OLDU"

Yangının görgü şahitlerinden Oğuzhan Karabulut, olay anını şu şekilde anlattı: "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu ve hemen 112'yi aradım. İçeride birisi var, diyorlardı. 20-25 yaşında, diyorlardı. Yukarıda kalma yeri varmış, oda gibi bir yer. Aracın birisini kendim çıkardım."

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Uludağ, yangında 3 aracın zarar gördüğünü ve iş yerindeki zararın büyük olduğunu söyledi. Yangının ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda, iş yerinde bulunan Doğan Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. 24 yaşındaki gencin cesedi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeni hakkında başlatılan soruşturma sürerken, olayla ilgili detaylı incelemeler de devam ediyor.