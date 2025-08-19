Araçlar için artık zorunlu olacak

Kaynak: ANKA
Araçlar için artık zorunlu olacak

Araç takip ve kamera sistemi zorunluluğu yeni araçlarda hemen, eski model araçlarda ise 2026'dan 2028'e kadar kademeli olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlandı.

Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, uygulamasının yürürlük esasları düzenlendi.

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez trafiğe çıkacak araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar içinse kademeli bir geçiş takvimi belirlendi:

  • 2025–2023 model araçlar için 1 Ocak 2026'ya kadar,
  • 2022–2018 model araçlar için 1 Ocak 2027'ye kadar,
  • 2017 ve öncesi model araçlar için 1 Ocak 2028'e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

