Araçlar için artık zorunlu olacak

Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlandı.

Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olan araç takip ve kamera sistemi, uygulamasının yürürlük esasları düzenlendi.

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez trafiğe çıkacak araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak. Daha önce trafiğe çıkan araçlar içinse kademeli bir geçiş takvimi belirlendi: