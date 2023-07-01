Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 11 yaralı

Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 11 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çamköy kavşağında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yusuf Y. idaresindeki 81 ADA 107 plakalı Honda marka otomobil ile Selçuk P. idaresindeki 06 COA 368 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine trafik kazasının yaşandığı bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Hanım Bilgin (30) olay yerinde Nazlı Can Barotçu(21) ise hastanede hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sonrası kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açılıyorken kaza ile ilgili Düzce Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

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