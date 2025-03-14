Araçlara alkolmetre geliyor. Şartları açıklandı sürücüler dikkat. Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Araçlara alkolmetre geliyor. Şartları açıklandı sürücüler dikkat. Resmi Gazete'de yayımlandı

Araçlara zorunlu alkol kilidi ve şerit takip sistemi geliyor! Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, bu sistemlerin teknik şartları belirlendi. Alkol sınırını aşan sürücüler aracı çalıştıramayacak. Peki, yeni düzenlemenin detayları neler?

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, araçlarda alkol kilidi ve şerit takip sistemlerinin teknik şartları açıklandı. Bu yeni düzenleme, sürücü güvenliğini artırmayı ve kazaları önlemeyi amaçlıyor.

2024’te çıkarılan olay veri kaydedici sistemlere ilişkin yönetmeliğin devamı niteliğindeki düzenleme, alkol kilidi başta olmak üzere sürücü destek sistemlerinin standartlarını belirliyor. Teknik şartnamelerin kesinleşmesiyle, bu cihazların araçlara montaj süreci de netleşti.

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NASIL ÇALIŞACAK

Alkol kilidi, sürücünün aracı çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını gerektiriyor. Sürücünün alkol oranı yasal sınırın üzerindeyse araç çalışmıyor. Bazı modellerde, sürücünün araç hareket halindeyken de ara ara teste tabi tutulması mümkün. Bu sistem, özellikle ticari araçlar için ek bir güvenlik katmanı sağlayacak.

ZORUNLU OLACAK

Alkol kilidinin yanı sıra, sürücünün şeritte kalmasını sağlayan otomatik şerit takip sistemi de zorunlu hale geliyor. Acil durumlarda devreye giren sistem, sürücünün dalgınlık ya da dikkat kaybı yaşaması durumunda aracı otomatik olarak şeritte tutacak.

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Özellikle ticari araçlar, toplu taşıma ve ağır vasıtalarda bu sistemlerin kullanımı zorunlu tutulacak. Bireysel araç sahipleri içinse kademeli bir geçiş süreci öngörülüyor.

Bu düzenlemeyle, trafik kazalarının önlenmesi, alkol kaynaklı kazaların minimize edilmesi ve sürücülerin daha güvenli araç kullanması hedefleniyor. Yetkililer, düzenlemenin uygulanmasıyla trafik güvenliğinde büyük bir iyileşme olacağını öngörüyor.

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