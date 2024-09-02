Araçlara da zam geldi! İşte en ucuz 3 otomobil markası

Hürriyet'in haberine göre, ikinci el otomobil piyasasında farklı görüşler mevcut. Bazı galericiler işlerin çok iyi olduğunu ve günde en az 2 araç sattıklarını belirtirken, bazıları ise satışların durgun olduğunu ifade ediyor. Noterlerde araç satışı sıraları dikkat çekerken, galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor.
En Ucuz Otomobiller Listesi:
- Fiat Egea
- Opel Corsa
- Suzuki Swift
İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLDE MARKA, MODEL VE FİYAT LİSTESİ...
- Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic - 2 milyon 52 bin 737 TL
- BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg- 2 milyon 298 bin 200 TL
- Chery Omoda 5 Vision - 1 milyon 637 bin TL
- Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1 milyon 800 bin TL
- Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp - 969 bin 900 TL
- Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit - 1 milyon 464 bin 100 TL
- Mercedes A200 AMG benzin, otomatik - 2 milyon 543 bin TL
- MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps - 1 milyon 209 bin TL
- Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel - 1 milyon 75 bin 900 TL
- Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1 milyon 184 bin 900 TL
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