Araçlara da zam geldi! İşte en ucuz 3 otomobil markası

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Araçlara da zam geldi! İşte en ucuz 3 otomobil markası

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle otomobil fiyatları değişiklik gösteriyor. Birçok marka, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam yaptı. Araç almayı düşünenler, en uygun fiyatlı araç listesini araştırıyor. En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı Fiat Egea aldı. Ancak, bazı markaların yeni fiyatlarını açıklamasıyla bu liste değişebilir.

Hürriyet'in haberine göre, ikinci el otomobil piyasasında farklı görüşler mevcut. Bazı galericiler işlerin çok iyi olduğunu ve günde en az 2 araç sattıklarını belirtirken, bazıları ise satışların durgun olduğunu ifade ediyor. Noterlerde araç satışı sıraları dikkat çekerken, galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor.

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En Ucuz Otomobiller Listesi:

  1. Fiat Egea
  2. Opel Corsa
  3. Suzuki Swift

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İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLDE MARKA, MODEL VE FİYAT LİSTESİ...

  • Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic - 2 milyon 52 bin 737 TL
  • BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg- 2 milyon 298 bin 200 TL
  • Chery Omoda 5 Vision - 1 milyon 637 bin TL
  • Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1 milyon 800 bin TL
  • Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp - 969 bin 900 TL
  • Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit - 1 milyon 464 bin 100 TL
  • Mercedes A200 AMG benzin, otomatik - 2 milyon 543 bin TL
  • MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps - 1 milyon 209 bin TL
  • Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel - 1 milyon 75 bin 900 TL
  • Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1 milyon 184 bin 900 TL

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