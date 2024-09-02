Araçlara da zam geldi! İşte en ucuz 3 otomobil markası

Hürriyet'in haberine göre, ikinci el otomobil piyasasında farklı görüşler mevcut. Bazı galericiler işlerin çok iyi olduğunu ve günde en az 2 araç sattıklarını belirtirken, bazıları ise satışların durgun olduğunu ifade ediyor. Noterlerde araç satışı sıraları dikkat çekerken, galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor.

En Ucuz Otomobiller Listesi:

Fiat Egea Opel Corsa Suzuki Swift

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLDE MARKA, MODEL VE FİYAT LİSTESİ...