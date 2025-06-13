Araçlarda artık bu sistem de zorunlu olacak: Trafikte yeni dönem!

Türkiye’de trafik güvenliğini üst düzeye çıkarmak maksadıyla önemli bir uygulama hayata geçiriliyor. Kırmızı fren lambalarına ek olarak uygulanacak bu sistemde yeşil renkli ikinci bir fren lambasını kullanmakta zorunlu hale getirilecek sürücülerin ani yavaşlama ve panik fren anlarını arkadaki aracın daha net bir şekilde görebilmesini sağlayan uygulamanın yasal altyapısının tamamlanması ile birlikte 81 ilde devreye girmesi bekleniyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut fren sistemine entegre edilecek sistemle birlikte aracın yavaşlama inmesini ve fren pedalına uygulanan basıncı sürekli olarak analiz edecek olan sistem sürücünün ani ve sert fren yapmasıyla birlikte arkada olan sürücüye dikkat beklenmedik yavaşlama uyarısı verecek bu sayede takip mesafesi de korunmuş olacak aynı zamanda ekstra bir reaksiyon süresi de tanınmış olacak.

Uygulamanın yürürlüğe girmesi ile birlikte mevcut araç sahiplerinin de bu sistemi araçlarına entegre etmesi gerekecek bu durum araç muayenelerinden önce sürücülerin karşılaşması gereken ek maliyet anlamına da geliyor. Söz konusu sistemin maliyetinin ne kadar olacağı ise henüz net değil.