Araçlarda hava kalitesi neden önemli

Avrupa Araştırma Konseyi'nin 2.687 çocuk üzerinde yaptığı araştırmaya göre aracın iç hava kirliliği çocuklarda öğrenme güçlüğü ve unutkanlık gibi sorunlara yol açıyor.

NE KADAR KALİTELİ

Hayatımıza büyük bir kolaylık ve konfor sunan arabaların, sağlığımız için tehdit oluşturduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar, günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan arabaların iç hava kalitesinin; evlerimizdeki ve ofislerimizdeki havadan 5 kat daha kirli olduğunu gösteriyor. Araç içerisindeki hava kirliliği ise bir takım sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Araba kullanırken; baş ağrısı, mide bulantısı veya boğaz ağrısı gibi sağlık sorunları yaşıyorsanız eğer nedeni araç içerisinde bulunan ve çapları 0.1 ile 2.5 mikron arasında değişen partiküller olabilir. Bu partiküller uzun süre solunduğunda akciğer dokusuna yerleşerek; astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına ve hatta kansere bile neden olabiliyor.

ÇOCUKLARA ZARAR VERİYOR

Avrupa Araştırma Konseyi tarafından Barselona'da ki 39 okulda ve 7-10 yaş aralığında ki 2.687 çocuk üzerinde yapılan ve Clinical Research Ethical Committee tarafından onaylanan bir araştırma da arabalardaki iç hava kirliliğinin çocuklarda; dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve unutkanlık gibi sağlık sorunlarına yol açtığını gösteriyor.

“Araba kabinlerindeki kirlilik, dış ortamdan saatte 540 bin litreye varan bir hacimle gelen havanın beraberinde partikülleri de taşımasından ve kirli havanın araba kabininde devridaim etmesinden kaynaklıdır” diye Ahmet Özbecetek, sözlerine şöyle devam etti;

“Otomobil içerisinde ki sürücülerin ve yolcuların güvenli seyahat edebilmeleri için temiz hava dolaşımı sağlamak mümkün. Dış ortam havasından kaynaklı toz ve kirlerin, kabin hava filtreleri vasıtasıyla hapsedilmesi ile havanın, sürücü ve yolcular için bir risk faktörü oluşturması önlenebilir. Ancak günümüzde otomobillerin hava filtresi kabinlerinde kullanılan lifli hava filtreleri, çeşitli avantajlarına rağmen ultra ince toz partikülleri yakalamakta yetersiz kalıyor. Hifyber olarak bu sorunu çözmek için nanoteknoloji kullanarak, geliştirdiğimiz “Nanofiber Kabin Hava Filtresi Medyası” ile kabin hava filtrelerinde yüksek performans sağlayarak, ortam havasında bulunan; virüs, toz, polen gibi zararlı parçacıkları yüzde 90’ından fazlasını hapsederek, yüksek hava kalitesi sağlıyoruz.