Araçları otoparka çektirecek zam geliyor!

Petrol fiyatları, İran-İsrail arasındaki jeopolitik gerilimi artıran gelişmelerle yükselişe geçerken benzin ve motorin fiyatlarına art arda zam haberleri gelmeye devam ediyor. En son bugün motorin fiyatına gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından fiyatlar hemen hemen tüm şehirlerde 50 TL'nin üstüne çıkmış durumda. Sadece 3 ilde 50 TL'nin altında kalan motorin fiyatına birde ÖTV zammının gelmesi bekleniyor.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt ve benzeri petrol ürünlerinin ÖTV tutarları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

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Buna göre, haziran ayına ait açıklanacak ÜFE verileriyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek zam oranı da netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

TAHMİN EDİLEN ZAM ORANI!

Ekonomist İris Cibre, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla haziran ayı ÜFE rakamlarının yüzde 2 açıklanmasıyla oluşacak olası zam senaryosunu paylaştı.

Cibre paylaşımında, "Haziran ayı ÜFE yüzde 2 geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15,18 zam anlamı taşıyor" dedi.

Cibre paylaşımının devamında, bu durumun benzine 2,18 TL, motorine 2,05 TL ÖTV zammı yapılacağı anlamına geldiğini kaydetti.

İŞTE ŞEHİRLERE GÖRE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;