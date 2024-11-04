Araçlar hurdaya döndü: 5 kişi yaralı kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Araçlar hurdaya döndü: 5 kişi yaralı kurtarıldı

Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı. Çarpma sonrası hurdaya dönen iki araçtan 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., yönetimindeki 26 KP 495 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü N.Ç.'nin kullandığı 27 AEZ 222 plakalı otomobili arkadan çarptı. Araçların hurdaya döndüğü kazada her iki araç sürücü ile birlikte E.Ö., G.N.D. ve M.D., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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