Araçta baygın bulunan 2 kişi ekipleri hareket geçirdi

Kaynak: İHA
Araçta baygın bulunan 2 kişi ekipleri hareket geçirdi

Adıyaman’da park halindeki bir araçta baygın halde bulunan iki kişi, mahalle ve çarşı bekçilerini harekete geçirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez 819 Sokak üzerinde devriye görevi yapan bekçiler, bir otomobilin içinde iki kişinin hareketsiz şekilde bulunduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk kontrollerde şahısların aşırı derecede alkollü oldukları tespit edildi.

HASTANEYİ REDDETTİLER, YAKINLARI GELDİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan şahıslar, hastaneye gitmeyi reddetti. Şahıslar, olay yerine çağrılan yakınlarına ait araçla bölgeden ayrıldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ TUTANAK TUTTU

Olayla ilgili gerekli işlemler yapılırken, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

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