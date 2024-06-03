Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Hazin olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde gerçekleşti. 47 yaşındaki müteahhit Baba Mehmet G., 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Şantiyeye gitmek istemediğini söyleyen çocuk ise araçta kaldı.

Şantiyedeki işini tamamladıktan sonra aracın kapısını açan baba çocuğunu hareketsiz buldu. Baba Mehmet G. çocuğu bir türlü uyandıramadı. Nefes almayan çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu duran çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Furkan'ın ölümü öğrenen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Furkan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Diğer yandan Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye olduğu, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi bulduğu belirtildi.