Araçta kumandalı tuzak! Polis tuzağı bozdu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Eyüpsultan’da, polis şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Polis araç içerisinde yaptığı incelemede uzakta kumanda ile özel dizayn edilmiş bölümü fark etti. Uzun uğraşlar sonrası açılan gizli bölümde uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik Eyüpsultan'da çalışma yaptı. 5 Mart'ta Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Caddesi seyir halinde olan şüpheli araç durduruldu. Araçta yoğun uyuşturucu madde kokusunun gelmesi üzerine E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, araçta arama yapıldı.

Araçta bir tane uzaktan kumanda bulundu. Aramalarda arka koltuğun sırt dayama bölümünün arka tarafına bir mekanizma kurulduğu belirlendi. Kumandanın tuşlarına basıldığında ise bu mekanizmanın açılıp kapandığı tespit edildi. Bu gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL bulundu. Gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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