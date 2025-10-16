Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. KOM, Narkotik ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekipleri, şehirlerarası yollarda şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, metamfetamin kalıntısı bulunan bong aparatı ele geçirildi.

Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgulandı. Denetimlerin, suç unsurlarını ortadan kaldırmak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi.