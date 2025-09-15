Araçtan atılan havai fişek yangına yol açtı

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan atılan havai fişek, paniğe yol açarken buğday tarlasında yangın çıkmasına neden oldu.

Olay, Yeni Mahalle Uludağ Caddesi üzerinde gerçekleşti. Beyaz renkli bir otomobilden dışarıya havai fişek fırlatıldı. Cadde boyunca art arda patlayan fişekler çevrede büyük korkuya sebep oldu. Ateşlenen havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar, yol kenarındaki buğday tarlasına sıçrayarak yangına yol açtı. Şüpheliler geldikleri araçla kayıplara karıştığı görüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Polis, havai fişekleri ateşleyip olay yerinden uzaklaşan araçtaki şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

