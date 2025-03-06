Araçtan fırlayan 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, gece saat 00.15'te Midyat-Batman karayolunun Üçyol mevkisinde meydana geldi.

OTOMOBİLİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLMADI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.