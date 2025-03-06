Araçtan fırlayan 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA

Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen bir otomobilden fırlayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 00.15'te Midyat-Batman karayolunun Üçyol mevkisinde meydana geldi.

mardinde-sarampole-devrilen-otomobilde-596895-176657.jpg

OTOMOBİLİN KONTROLÜ KAYBEDİLDİ

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLMADI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Hamas'la gizli görüşme! ABD basını yazdı, Beyaz Saray kabul etti
Hamas'la gizli görüşme! ABD basını yazdı, Beyaz Saray kabul etti
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Araçtan fırlayan 2 kişi yaşamını yitirdi
Araçtan fırlayan 2 kişi yaşamını yitirdi
Ece Gürel bulundu! İlk görüntüler geldi
Ece Gürel bulundu! İlk görüntüler geldi
Doktor maaşlarını duyan vekiller inanamadı. "Şaka mı yapıyorsun sen"
Doktor maaşlarını duyan vekiller inanamadı. "Şaka mı yapıyorsun sen"