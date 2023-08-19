Araçtan fırlayan sürücü şoka girdi

İstanbul Arnavutköy’de kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak çayırlık alana uçtu. Yaklaşık 20 metre sonra durabilen araçtan fırlayan sürücü kaza sonrası şoka girerek gözyaşlarına boğuldu.

KAYNAK: İHA
Araçtan fırlayan sürücü şoka girdi

Kaza, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sevilay Y., yönetimindeki 34 TP 3551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yoldan çıktı. Takla atarak şarampole uçan araç yaklaşık 20 metre sonra durabildi. O esnada kadın sürücü çayırlık alana düştü. Kaza sonrası Sevilay Y., şoka girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Girdiği şokun etkisiyle gözyaşlarına boğulan ve hostes olduğu öğrenilen Sevilay Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sevilay Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araç olay yerine çağrılan çekici yardımıyla oradan kaldırıldı. Kaza ile ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

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