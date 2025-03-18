Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsal kesiminde aynı günde dört mevsim birden yaşanıyor. Dağın bir kısmı karlı kaplı bir kısmı ise nergis çiçekleriyle renklendi. Badem ağaçları çiçek açtı.

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde bahar havası hakim. Hava sıcaklığının gündüzleri 17 derece olarak ölçüldüğü ilçede badem ağaçları çiçek açtı, nergis çiçekleriyle de bölgede seyirlik manzaralar oluştu.

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Kışı sert geçen Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı yakın köylerde ise yerdeki kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buluyor. Mart ayının son haftalarında ilçe merkezine yakın köyler ve dağlar kar altındayken, çiftçiler de hayvanlarını ahırlarda ve ahırların önündeki kar örtüsü üzerinde besliyor.

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Baharın müjdeleyicisi nergis çiçeklerini toplayan lise öğrencisi Ayşe Yalçın, "Okul çıkışında arkadaşlarımızla birlikte tepeye çıkarak hem bu güzelliği yerinde görmek hem de nergislerler arasında gezip kokusunu solmaya geldik. Derecik'te bahar erken geliyor. Burada badem ağaçları çiçek açarken, Yüksekova'da ise hala yerde yaklaşık bir metre kar örtüsü var. İki ilçe arasındaki mesafe ise yaklaşık 120 kilometre" dedi.

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

Aradaki mesafe 120 kilometre! Bir tarafta kar bir tarafta bahar

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