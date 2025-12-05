Yeniçağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu’nun köşesinde paylaştığı bilgilere göre, başrollerini İlsu Demirci ve Emin Günenç’in üstlendiği dizinin kadrosunda Kaan Arkat, Ezgi Dalgıç, Pervin Mert, Erol Yavan, Işıl Mete ve Fırat Kaya gibi güçlü isimler bulunuyor.

İlsu Demirci, dizide Mercan Yıldırım karakterini canlandırırken, Emin Günenç ise Ateş Karahan rolüyle izleyici karşısında. Mumbai merkezli GoQuest Media ile Türk yapım şirketi Rains Pictures ortak yapımı olan “Arafta”, aşk ve intikam arasında kalan iki kalbin çarpıcı hikâyesini anlatıyor.

Oğuzcan Denizhan ile Erdal Sarı’nın yönetmenliğini yaptığı dizi, hafta içi her akşam 21:15’te seyircisiyle buluşuyor.

ARAFTA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gizemli milyarder Ateş Karahan, ailesinin borçlarını kapatmak için Mercan Yıldırım’a 187 günlük sahte evlilik teklif eder. Ancak bu soğuk anlaşma zamanla ikisinin de kontrol edemediği tutkulu bir aşka dönüşecektir.

Çocukluğu Yıldırımlar tarafından çalınan Ateş, ona tarifsiz acılar yaşatan acımasız Haydar’dan intikam almak için geri döner. Nefretle başlayan bu yolculuk, Ateş’in karanlık geçmişiyle Mercan’ın içindeki ışığın çarpıştığı fırtınalı bir aşka evrilir. Tam bu sırada Mercan’ı zorla evlendirmeye çalışan Nezir, Ateş’ten intikam almak için şeytani planlar kurar.

ARAFTA OYUNCU KADROSU KİMLER?

ARAFTA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aşk ve intikam ateşiyle yanan “Arafta”, 1 Aralık Pazartesi akşamından itibaren hafta içi her gün 21:15’te Kanal 7’de!