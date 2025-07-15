Araklı’da altın arama gerginliği

İLYAS GÜR / YENİÇAĞ

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi’ndeki Erikli Yaylası’nda altın arama faaliyetleri yeniden başladı. Sayer Enerji’nin yürüttüğü maden sondaj çalışmalarına karşı bölge halkı tepkisini büyütüyor. Daha önce yürütmeyi durdurma kararı aldırmak için yargıya başvuran yayla sakinleri, Trabzon İdare Mahkemesi’nin son kararının ardından, piknik adı altında kitlesel bir protesto düzenleyerek yeniden başlatılan sondaj faaliyetlerini protesto etti.

SLOGANLAR VE DÖVİZLERLE SESSİZ DİRENİŞ

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla Erikli Yaylası’nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde “Yaylalar bizimdir, bizim kalacak”, “Süt mü siyanür mü?”, “Sömürge madenciliğine hayır” yazılı döviz ve pankartlarla sondaj alanına yürüdü. Kalabalık, sloganlar ve basın açıklamalarıyla şirketin faaliyetlerini kınadı.

"GERÇEK ALTIN BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN HALKTIR"

Karadere Vadisi Yaylaları Koruma Derneği Başkanı Şener Şengün, yaptığı konuşmada şirketin yöreye vereceği zarara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Afyon’dan gelen bir şirket, bizim topraklarımızı altüst edip altınla dönecek ama bize kirlenmiş sular ve kurumuş topraklar kalacak. Asıl altın bu yaylalarda yaşayan insanlar, ineklerimiz, çay otlarımız, yaban hayatımızdır. Buralar bizim dedelerimizden miras, bizden de emanet. Biz bu emaneti açgözlü holdinglere bırakmayacağız!”

“BİZİ BURALARDAN SÖKEMEZLER”

Yayla sakinlerinden Ayşe Hacıhasanoğlu ise duygusal bir konuşma yaparak, bölgede yaşamın vazgeçilmez olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Biz buralarda büyüdük, güneşini, otunu, dağını biliriz. Bize burada yaşamayı yasaklayacaklarsa, nereye gidelim? Kimseye verecek bir avuç toprağımız yok. Yaylamız yoksa biz de yokuz!”

HUKUKİ SÜREÇTE GERİ ADIM YOK

2024 yılında açılan yürütmeyi durdurma davasında ilk olarak Trabzon İdare Mahkemesi halkın talebini reddetmişti. Bunun üzerine dosya Samsun İdare Mahkemesi’ne taşındı ve mahkeme, halk lehine yürütmeyi durdurma kararı vererek süreci yeniden Trabzon'a göndermişti. Ancak 2025 yılının haziran ayında Trabzon İdare Mahkemesi, Samsun’un kararını iptal ederek şirketin faaliyetlerinin önünü yeniden açtı. Bu kararın hemen ardından Sayer Enerji, Erikli Yaylası’nda yeniden sondaj çalışmalarına başladı.

HALK GERİ ADIM ATMIYOR

Araklı halkı ise kararlı: Hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini, yaylayı terk etmeyeceklerini ve doğal yaşam alanlarını sonuna kadar savunacaklarını belirtiyor. Yayla sakinleri, önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor.

DOĞA KATLİAMINA KARŞI DİRENİŞ BÜYÜYOR

Erikli Yaylası’nda yaşanan gelişmeler, sadece Trabzon'da değil, Türkiye genelinde çevre mücadeleleri açısından da dikkatle takip ediliyor. Bölge halkı, doğanın ticarileştirilmesine karşı verdikleri mücadelede yalnız kalmak istemiyor; yetkililere, çevre örgütlerine ve tüm duyarlı vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunuyor.