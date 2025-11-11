Bu sezon Midtjylland formasıyla çıktığı 26 maçta 5 gol, 12 asistlik etkileyici bir performansa imza atan Aral Şimşir, Vincenzo Montella'nın da dikkatini çekmeyi başararak kariyerinde ilk kez A Milli Takım'dan davet almayı başardı.

ARAL ŞİMŞİR: 'MİLLİ TAKIM UZUN ZAMANDIR HAYALİMDİ'

23 yaşındaki kanat oyuncusu Midtjylland resmi sitesine yaptığı açıklamada A Milli Takım'a seçilmesiyle ilgili, “Türkiye A Milli Takımı’nı temsil etme fırsatı bulmak benim için inanılmaz bir anlam taşıyor. Ailem için de çok mutluyum ve minnettarım. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi, hayatım boyunca unutamayacağım bir an olacak." dedi.

'MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİĞİMİ BABAM SÖYLEDİ'

Aday kadroda yer aldığını nasıl öğrendiğini de aktaran Aral Şimşir, "O sırada oyun oynuyordum. Babamdan bir mesaj geldi, milli takıma seçildiğimi söyledi. Hemen listeyi kontrol ettim, gerçekten oradaydım. Tarif edilemez bir mutluluktu. Çok çalıştım ve bunun hayalini kurdum. Yazın bir sakatlık yüzünden gelememiştim, bu kez fırsatı yakaladığım için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.