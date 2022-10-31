Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanan, pagan toplumlardan kalma bir etkinlik. Bu çılgın gelenek ise İskandinav toplumlarından yayıldı. Kışın gelmesiyle birlikte hayaletlerin çıkacağına inanan bazı topluluklar 'hayalet savuşturma' törenleri düzenliyorlardı. İşte Cadılar Bayramı'nda bu törenlerin gelenek haline gelmesiyle günümüze kadar uzandı. Dünyaca ünlü isimler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tuhaf ve cesur kostümler tercih eden ünlü isimler takipçilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. İşte o kostümler...