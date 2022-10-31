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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

İnsanların çılgın kostümler giyerek parti yaptığı Cadılar Bayramı'na ünlü isimlerin bu yıl tercih ettikleri kostümler damga vurdu. Korku kavramını başka bir boyuta taşıyan ünlülerin kostümleri çok iddialı. Kimi tangayla boy gösterdi, kimi oyuncak karakteri oldu

Galeri Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:16
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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim'de kutlanan, pagan toplumlardan kalma bir etkinlik. Bu çılgın gelenek ise İskandinav toplumlarından yayıldı. Kışın gelmesiyle birlikte hayaletlerin çıkacağına inanan bazı topluluklar 'hayalet savuşturma' törenleri düzenliyorlardı. İşte Cadılar Bayramı'nda bu törenlerin gelenek haline gelmesiyle günümüze kadar uzandı. Dünyaca ünlü isimler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Cadılar Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tuhaf ve cesur kostümler tercih eden ünlü isimler takipçilerinin dikkatini fazlasıyla çekti. İşte o kostümler...

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Kendall Jenner.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Vanessa Hudgens.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Paris Hilton.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Kim Kardashian.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Zoey Deutch.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Kylie Jenner.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

.Megan Fox.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Emily Ratajkowski.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Madonna.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Jelena Karleuša.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Hailey Bieber.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Lizzo.

15/16
Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Şevval Şahin.

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Dünyaca ünlü isimlerin 'Cadılar Bayramı' kostümleri olay oldu. Aralarında iki Türk kızı var

Şeyma Subaşı.

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