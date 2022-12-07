Aralarında Timsah Celil de var! Cinsiyet değiştiren Türk ünlüleri duyunca şoke olacaksınız

Kendilerini içinde bulundukları bedene ait hissetmeyerek cinsiyet değiştiren bazı Türk ünlüler, herkesi şaşırtarak uzun süre gündem oldu. Bazıları bu uğurda ülkeyi terk etti, bazıları ise işini kaybetti. Gelin, bu ünlülerin kimler olduğuna birlikte bakalım.

BÜLENT ERSOY

Bülent Ersoy, 1981 yılında Londra'ya giderek cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Cinsiyet değiştirmesinin ardından sahne yasağı aldı. O yıllarda Türkiye cinsiyet değişikliğini tanımıyordu. 1983 yılında Ersoy'un ancak erkek kıyafetleriyle sahne almasına izin veriliyordu. Baskılara daha fazla dayanamayan Ersoy, intihar girişiminde bulunduktan sonra ülkeyi terk etti. 1988 yılında yasaların değişmesiyle pembe kimliğine ve sahneye kavuştu.

RÜZGAR ERKOÇLAR

Nil Erkoçlar olarak tanınan oyuncu, 2013 yılında cinsiyet değiştirerek hepimizi çok şaşırtmıştı. Operasyonun ardından adını Rüzgar olarak değiştirdi. Ameliyat olmasının ardından oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Erkoçlar, 2017 yılında Tuğba Erkoçlar ile hayatını birleştirdi. Her açıklamasıyla çok konuşulan oyuncu, 2019 yılında baba olmasının mümkün olduğunu duyurdu. Ayrıca ünlü oyuncunun kardeşi Gül Erkoçlar da cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdi.

SELİN CİĞERCİ

Önceden "Bebek Okan" adıyla tanınan Selin Ciğerci de cinsiyet değiştirmek için ameliyat masasına yatan ünlü isimlerden. Operasyonun ardından babası tarafından evlatlıktan reddedilse de Ciğerci'nin sonradan babasıyla araları düzeldi. 2019 yılında Gökhan Çıra ile hayatını birleştirdi. Çiftin ilişkileri bir dargın, bir barışık şekilde ilerliyor.

AYTA SÖZERİ

Erkek bedeninde dünyaya gelen Ayta Sözeri, 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirdi. Oyuncu ve şarkıcı olan Sözeri, aynı zamanda insan hakları ve LGBT hakları aktivisti.

DORUK DOĞRUSÖZ

İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan olarak tanınan genç adam, cinsiyet değiştirmesinin ardından Doruk ismini aldı. 5 yaşından beri erkek olduğunu bildiğini söyleyen Doğrusöz, 2019 yılında ameliyat masasına yattı.

AHMET MELİH YILMAZ

Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu, cinsiyet değiştirerek en çok şaşırtan ünlülerden biri oldu. Operasyonun ardından adını Meli Bendeli olarak değiştirdi.