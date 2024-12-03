2024 Aralık ayı kira zam oranı belli oldu. İşte yeni rakam

Enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, kasım ayı kira artış oranı belli oldu.

Kasım ayı kira artış oranları TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerinin ardından belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları ortaya çıktı. Temmuz ayında yüzde 25 zam sınırlamasının ardından, kira sözleşmesi sona erenler artışlarını TÜFE rakamları üzerinden zam yapmaya başladı.

PEKİ ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

TÜİK verilerine göre aralık ayı kira artış oranı yüzde 60,45 oldu.

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı (03.12.2024)

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024

10 Bin liralık kira artışı nasıl yapılacak. Örnek tablo.

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2024

Artış Oranı: %60,45

Kira Artış Tutarı: 6.045,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16.045,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 192.540,00 TL