Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat

2023’ün son ayı Aralık ayında gökyüzünde gerçekleşecek gök olayları dikkat çekti. İşte ayrıntılar…

KAYNAK: Haber Merkezi
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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 1

Her yılın aylarında gök olayları gerçekleşir. Bu gök olaylarını kaçırmamak ve teleskopla izlemek için gök olaylarının tarihleri açıklanıyor.

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 2

3 ve 4 Aralık

Süper Soğuk Ay ve Aldebaran

Soğuk ay 3 Aralık’ta 18.47 civarında gerçekleşecek.

3 Aralık'ta, aynı zamanda Ay'ın yakınındaki parlak turuncu yıldız Aldebaran görülecek.

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 3

7 Aralık

Ay ve Arı Kovanı

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 4

13 Aralık

İkizler Meteor Yağmuru

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 5

14 Aralık

Ay ve Jüpiter

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 6

21 Aralık

Aralık Gün Dönümü

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 7

22 Aralık

Ursid Meteor Yağmuru

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 8

31 Aralık

Ay Aldebaran'la Buluşuyor

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Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat 9
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