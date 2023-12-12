Aralık ayında kaçırılmaması gereken gök olayları açıklandı. Bu günlere dikkat

2023’ün son ayı Aralık ayında gökyüzünde gerçekleşecek gök olayları dikkat çekti. İşte ayrıntılar…
Her yılın aylarında gök olayları gerçekleşir. Bu gök olaylarını kaçırmamak ve teleskopla izlemek için gök olaylarının tarihleri açıklanıyor.
3 ve 4 Aralık
Süper Soğuk Ay ve Aldebaran
Soğuk ay 3 Aralık’ta 18.47 civarında gerçekleşecek.
3 Aralık'ta, aynı zamanda Ay'ın yakınındaki parlak turuncu yıldız Aldebaran görülecek.
7 Aralık
Ay ve Arı Kovanı
13 Aralık
İkizler Meteor Yağmuru
14 Aralık
Ay ve Jüpiter
21 Aralık
Aralık Gün Dönümü
22 Aralık
Ursid Meteor Yağmuru
31 Aralık
Ay Aldebaran'la Buluşuyor