Aralıklı oruç diyeti, kalp riskini artırıyor! Fayda mı, tehlike mi? İşin uzmanları anlattı

Son yıllarda milyonlarca kişinin başvurduğu aralıklı oruç diyeti, yemek yeme sürelerini kısıtlayarak kilo vermeyi hedefledi. Ancak, yeni veriler bu yöntemin faydalarının beklenenden az, zararlarının ise ihmal edilemeyecek düzeyde olabileceğini gösterdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden nörobilimci Mark Mattson'un 25 yıllık araştırmalarına göre, oruç metabolizmayı "metabolik anahtarlama" yoluyla değiştirerek yağ yakımını teşvik ediyor ve tip 2 diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabiliyor.

Mattson'un New England Journal of Medicine'da yayımlanan çalışması, orucun beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini, hafızayı güçlendirdiğini ve yaşa bağlı nörodejeneratif hastalıkları yavaşlattığını belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Frank Hu, aralıklı orucun kilo kaybında etkili olduğunu kabul etmekle birlikte, geleneksel kalori kısıtlamasından üstün olmadığını vurguladı.

Harvard Health raporu, oruç sırasında vücudun ketonlara geçişinin hücresel onarımı artırdığını, ancak bu sürecin obez bireylerde bile sınırlı kaldığını belirtti.

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nden (NIA) Dr. Rafael de Cabo'nun incelemesi, orucun oksidatif stresi azalttığını ve iltihabı baskıladığını, bu sayede kanser ve obezite riskini düşürebileceğini öne sürdü.

Ancak, bu faydalar genellikle kısa süreli (12 haftaya kadar) klinik denemelerden geliyor ve uzun vadeli insan çalışmaları yetersiz. Öte yandan, son araştırmalar aralıklı orucun potansiyel zararlarını gündeme getirdi.

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) sunduğu ön verilere göre, günde 8 saatten az yemek yeme penceresi (16:8 modeli), 20.000'den fazla yetişkinde kalp damar hastalıklarından ölüm riskini %91 artırdı. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'nden epidemiyolog Prof. Victor Wenze Zhong'un liderliğindeki bu çalışma, kalp hastaları veya kanser geçmişi olanlarda riskin daha da yükseldiğini ortaya koydu. Zhong, "Yemek zamanını kısıtlamak popüler olsa da, bireysel sağlık durumuna göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler şart" dedi.

Benzer şekilde, MIT araştırmacıları Dr. Omer Yilmaz'ın çalışması, farelerde orucun bağırsak kök hücrelerini yenilediğini ancak kanserojen maddelere maruziyet sırasında erken tümör oluşumunu tetikleyebileceğini gösterdi.

Yale Üniversitesi'nden Dr. Viswanathan Ramachandran, aralıklı orucun obez bireylerde insülin direncini azalttığını ve lipid profillerini iyileştirdiğini belirtiyor, ancak normal kilodaki kişilerde kas kaybı ve besin eksikliği riski taşıdığını ekledi.

Sydney Üniversitesi çalışması, 5:2 modelinin (haftada iki gün 500 kalori kısıtlaması) kilo kaybı sağladığını ama iltihap belirteçlerini (C-reaktif protein) düşürmediğini ve insülin duyarlılığını klinik olarak anlamlı düzeyde artırmadığını buldu. Prof. Leonie Heilbronn, "Hayvan modellerindeki faydalar insanlara tam olarak yansımıyor; kalori kısıtlaması ve egzersizle birleştiğinde daha etkili" dedi.

Harvard Health'e göre, oruç başlarında baş ağrısı, yorgunluk, sinirlilik ve kabızlık yaygın. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) diyabetlilerde tehlikeli olabilir ve elektrolit dengesizlikleri kalp ilaçları kullananlarda sorun oluşturdu.

Lancet incelemesi, obez bireylerde bel çevresi, yağ kütlesi ve kolesterolü azalttığını doğrulasa da, kan basıncını düşürmede sürekli kalori kısıtlamasından daha az etkili olduğunu belirtti.

Uzmanlar, aralıklı orucun herkes için uygun olmadığını vurguladı. Mayo Clinic'ten Dr. Katherine Zeratsky, hamileler, emzirenler, yeme bozukluğu öyküsü olanlar ve tip 1 diyabetlilerin kaçınması gerektiğini söyledi.

NIA araştırmacıları, genç ve yaşlılarda uzun vadeli etkilerin bilinmediğini, bu yüzden doktor denetimi şart olduğunu belirtti.