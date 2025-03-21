Aralıklı oruç öldürür mü? Uzmanlar bakın ne diyor!

Stanford Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü’nden Prof. Dr. Jason Fung, aralıklı orucun doğru uygulandığında sağlık üzerinde olumlu etkiler olumlu oluşturabileceğini belirtti:

"Aralıklı oruç, insülin seviyelerini düşürerek vücudun yağ yakımını artırır ve hücresel onarımı destekler. Ancak bu yöntemin bireyin sağlık durumu ve yaşam tarzına uygun şekilde planlanması gerekir."

Londra King’s College Beslenme Uzmanı Dr. Sarah Mitchell ise, aralıklı orucun herkes için uygun olmadığını vurguladı:

"Hamileler, emziren anneler, yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için aralıklı oruç riskli olabilir. Ayrıca, uzun süreli açlık dönemleri hormonal dengesizliklere yol açabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ARALIKLI ORUÇ VE SAĞLIK

Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışma, aralıklı orucun insülin duyarlılığını artırarak Tip 2 diyabet riskini azalttığını göstermekte. Ancak, bu yöntemin uzun süreli uygulanmasının kas kaybına yol açabileceği belirtildi.

Nature Reviews Endocrinology dergisindeki bir araştırma, aralıklı orucun hücresel yenilenmeyi desteklediğini ve vücuttaki iltihaplanmayı azalttığını ortaya koydu.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir başka çalışma, aralıklı orucun kilo kaybını desteklediğini ancak yanlış uygulandığında yorgunluk, baş dönmesi ve düşük enerji gibi yan etkilere neden olabileceğini vurgulamakta.

ARALIKLI ORUÇ: AVANTAJLAR VE RİSKLER

Avantajlar:

- Kilo Kontrolü: Kalori alımını sınırlayarak kilo kaybını destekler.

- Metabolik Sağlık: İnsülin seviyelerini düzenler ve yağ yakımını artırır.

- Hücresel Yenilenme: Otofaji sürecini tetikleyerek hücrelerin kendini yenilemesine yardımcı olur.

- Beyin Sağlığı: Keton üretimini artırarak sinir hücrelerini korur ve bilişsel fonksiyonları destekler.

Riskler:

- Hormonal Dengesizlik: Uzun süreli açlık, özellikle kadınlarda hormonal sorunlara yol açabilir.

- Kas Kaybı: Yetersiz protein alımı kas kaybına neden olabilir.

- Enerji Düşüklüğü: Başlangıçta yorgunluk ve baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir.

- Mide Sorunları: Gastrit ve reflü gibi rahatsızlıkları olan bireyler için uygun olmayabilir.

KİMLER ARALIKLI ORUÇ YAPMAMALI?

- Hamileler ve emziren anneler

- Yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler

- Tip 1 diyabet hastaları

- Kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler

- Hipoglisemiye yatkın kişiler

BİLİNÇLİ UYGULAMA İLE SAĞLIKLI BİR YÖNTEM

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, aralıklı orucun doğru uygulandığında sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini, ancak herkes için uygun olmadığını göstermekte. Bu yöntemi denemeden önce bir doktor veya beslenme uzmanına danışmak, olası riskleri en aza indirmek için kritik önem taşır.

Sağlıklı bir yaşam için bireysel ihtiyaçlara uygun bir beslenme planı oluşturulmalı.