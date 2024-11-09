Aralık'ta kiralara ne kadar zam gelecek?

Karahan, yaptığı açıklamada, 2024 yılı için faiz öngörüsünün ise yüzde 21 olarak belirlendiğini belirtti. Ayrıca, enflasyonun 2026 yıl sonunda yüzde 12'ye düşeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Karahan, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş devam edecek" dedi. Bu açıklama, Türkiye'deki ekonomik politikalarda eş güdümün artarak süreceğini de vurguladı.

Enflasyon tahminindeki değişiklik, kira artış oranlarını da etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, konut ve iş yerleri için kira artışı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu düzenleme çerçevesinde, enflasyon tahminindeki değişiklikler kira artışlarını da yeniden şekillendirdi.

Ahmet Büyükduman'dan Yeni Kira Artışı Hesaplaması

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ahmet Büyükduman, enflasyon tahminlerinin ardından kira artış oranlarına dair bir hesaplama paylaşarak, 2024, 2025 ve 2026 yılları için muhtemel kira artış oranlarını açıkladı. Büyükduman, resmi sosyal medya hesabı X'te (eski Twitter) yaptığı paylaşımda şu tahminleri paylaştı: