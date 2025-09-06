Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arama kurtarma derneklerine orman yangını eğitimi

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD tarafından akreditasyonu yapılan arama kurtarma dernekleri üyelerine orman yangınlarıyla mücadele konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Eğitim sonunda uygulamalı tatbikat yapıldı.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman yangınlarıyla mücadele konusunda teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetleri devam ediyor.

aw532744-04.jpg

Eğitime, AFAD tarafından akreditasyonu yapılan arama kurtarma dernekleri üyeleri katıldı. Eğitimde, yangına müdahale teknikleri, ilk yardım uygulamaları, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği kuralları ve orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçlar hakkında teorik bilgiler verildi. Programın sonunda uygulamalı tatbikat yapılarak katılımcıların bilgileri pekiştirildi.

Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerin bilinçlendirilmesinin ve eğitimlerinin artırılmasının önemi vurgulandı. Eğitim başarılı şekilde tamamlandı.

aw532744-01.jpg

