Tepebaşı Arama Kurtarma Ekibi, faaliyet kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de katılıyor. Bu kapsamda ekip, orman yangını ile mücadele gönüllüleri ile Milli Ağaçlandırma Günü’nde Karaalan ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Çocukların da katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlik sonunda katılımcılar, doğaya katkı sağlamanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın mutluluğunu paylaştı.

TAK Ekibi üyeleri, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklere katılmayı sürdüreceklerini belirtti.