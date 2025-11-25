Kasım’ın ilk yarısında Trendyol’dan gelen rakamlar ile küresel teknoloji cephesindeki hamleler yan yana gelince ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Ekranda gördüğümüz indirim etiketleri arka planda bambaşka bir güç mücadelesi yürütüyor. Veri, yapay zekâ, lojistik gücü.

Trendyol cephesinden başlayalım.

Platforma gelen 1 milyar ziyaretin dörtte birlik kesiminden fazlası yurtdışından geliyor. Türkiye merkezli bir oyuncu, fiilen bölgesel pazarın kapısını açmış durumda.

Bir yıl önce listelerin zirvesinde yer alan Bakü son sıraya gerilerken Riyad ilk sıraya yerleşmiş. Bu kayma coğrafi bir ayrıntı gibi görünse de tüketim alışkanlıklarının, platform tercihlerinin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Dün en parlak pazar dediğin şehir ertesi yıl listenin dibine inebiliyor.

Günlük 5,1 milyon kargo sevki, toplam 65 milyon ürün satışı, yurtdışına giden 9 milyon ürün… Mikro ihracat hacminde yıllık yüzde 73 büyüme var, üç büyük şehir sonrası sahneye Bursa, Denizli, Gaziantep çıkıyor.

Uzun zamandır Anadolu’dan markalar çıkar mı tartışması dönüp durur.

Mikro ihracatın ivmesi ile bu tartışma yerini daha somut bir soruya bırakıyor. Tedarik zincirini dijital kanallara göre yeniden tasarlayabilen şehirler hangileri?

Bir de iş ortaklarının toplam satışlardaki payı var, yüzde 90. Platform kendi sattığı üründen ziyade ekosistem kurarak nefes alıyor.

Markalar, kobiler, küçük atölyeler, hatta evden üretim yapanlar için Trendyol bir tür dijital AVM olmaktan çıkıp ihracat koridoruna dönüşüyor. Burada sessiz bir güç dengesi oluşuyor. Müşteri deneyiminin sahibi kim olacak, ürün sağlayan işletme mi yoksa platform mu?

Target’ın ChatGPT destekli yeni alışveriş uygulaması sohbet temelli alışverişi normalleştirmeye hazırlanıyor. Kullanıcı sohbet penceresinde soracak, uygulama öneri sunacak, çoklu sepet kuracak, ödeme adımına kadar eşlik edecek.

Yan tarafta arama çubuğu, filtre, kategori menüsü durmaya devam edecek elbette, ancak yön değişiyor. Kullanıcı arayüzü diyalog merkezli bir deneyime kayıyor.

Target’in 18 bin çalışana ChatGPT Enterprise erişimi açması da en az müşteri tarafı kadar önemli.

Tahmini tedarik zinciri süresi, mağaza operasyonlarının hızlanması, stok planlaması, kampanya yönetimi… Eskiden silo silo ilerleyen süreçler, ortak bir akıllı asistan üzerinden birbirine daha sıkı bağlanacak.

Müşteriyle sohbet eden arayüz, depo tarafındaki planlama motoru ile aynı model ailesinden güç aldığında perakende organizasyonunun zihni yeniden yazılmış oluyor.

Adobe’nin 1,9 milyar dolarlık Semrush hamlesi tam bu noktaya oturuyor. Markalar kendine “Google’da kaçıncı sıradayım” diye bakmıyor.

Soru daha karmaşık! “Büyük dil modellerinin yanıtlarında nasıl görünüyorum, sahip olduğum kanallarda bıraktığım iz ile arama sonuçlarında oluşan iz uyumlu mu.”

Semrush bu tür sorular için veri odaklı bir panel sunuyor, Adobe ise elinde Adobe Analytics ile Adobe Experience Manager gibi ağır toplar taşıyor. İkisi birleştiğinde içerik tedarik zinciri ile görünürlük yönetimi aynı sahaya çekiliyor.

Bir markanın blog yazısı, reklam görseli, e-posta kampanyası, sosyal medya içeriği üretken yapay zekâ ile otomatikleştiriliyor. Aynı anda bu içeriklerin Google, Bing, sosyal ağlar, büyük dil modelleri tarafındaki etkisi izleniyor.

Sonra model çıktıları tekrar içerik motoruna geri besleniyor. Geniş ölçekli, kapalı devre bir döngü bu. Adobe’nin paylaştığına göre üretken yapay zekâ kaynaklı trafik ABD perakende sitelerinde Ekim ayında yıllık yüzde 1200 artmış durumda.

Trafiğin önemli kısmı klasik arama kutusu yerine, yapay zekâ destekli arayüzler üzerinden akıyor.

Google’ın Nano Banana Pro modeli ise müşteriyle buluşan vitrini dönüştürüyor.

Gemini 3 Pro altyapısı üstünde çalışan model, fikirleri stüdyo kalitesinde görsellere çeviriyor, görsellere doğrudan çok dilli metin ekleyebiliyor, birden fazla görseli birleştirerek karmaşık sahneler kurabiliyor.

Işık, odak, renk, açı gibi kontroller ile sahneyi gündüzden geceye taşıyabiliyorsun; karakter tutarlılığı bozulmadan kampanyayı farklı mecralara uyarlamak mümkün hale geliyor. Kimi kez ajansların haftalarca uğraştığı iş yükü birkaç saatlik iteratif denemeye sıkışacak.

Türkiye için asıl kritik soru biz bu dönüşümün neresinde yer alacağız.

Trendyol gibi oyuncular mikro ihracat tarafında önemli bir kanal yaratıyor, Anadolu şehirleri için yeni gelir kapıları açılıyor. Fakat müşteri etkileşimi ile marka görünürlüğü tarafında aynı cesur hamleleri pek görmüyoruz.

Sohbet tabanlı alışveriş deneyimi yerelleşmediği sürece kullanıcı hâlâ klasik filtre ekranına mahkûm kalacak. Türkçe konuşan, kültürel kodları tanıyan, fiyat hassasiyetini, indirim takvimini, taksit kültürünü anlayan asistanlar olmadan bu alanda avantaj yakalamak zor.

Yalnızca altyapı güçlü olduğunda platform ihracatı artar; dolayısıyla küresel marka değeri oluşturmak için etkileşim tasarımında da iddialı olmak gerekiyor.

Diğer yanda içerik tarafı duruyor. Adobe - Semrush birleşimi markaların “nerede nasıl görünüyorum” sorusuna güçlü yanıtlar verecek. Yerli markalar ise hâlâ çoğunlukla kampanya kurgusunu mecradan bağımsız düşünemiyorlar.

Metin ile görsel üretimi tek seferlik iş olarak algılanıyor, içerik performansı verisi yeniden üretim sürecine yeterince akmıyor. Üretken yapay zekâ altyapıları erişilebilir hale geldikçe bu zihniyet değişimi de kaçınılmaz olacak.