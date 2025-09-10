Aranan 2 firari hükümlü polisten kaçamadı!

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, firari hükümlülerin yakalanması için araştırma yaptı.

Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarından 6 bin 20 lira para cezasıyla aranan Umut Dinkçiler'in (45) ilçedeki bir alışveriş merkezine gittiğini belirledi.

Bunun üzerine adrese giden ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Ekipler, iki ayrı hırsızlık suçundan 17 yıl 6 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Hüseyin Karav'ın (50) da otomobille Orhan Kemal Bulvarı’nda seyir halinde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, peşine düştükleri aracı durdurarak Karav'ı gözaltına aldı.

Polis ekiplerince yakalanan 2 hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

