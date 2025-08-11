Aranan 2 şahıs yakalandı, 18 araç ile 9 motosiklet trafikten men edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aranan 2 şahıs yakalandı, 18 araç ile 9 motosiklet trafikten men edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde aranan 2 şahıs yakalandı, modifiyeli araç ve trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde "Kozan'a Güven" uygulamaları gerçekleştirdi. 32 farklı noktada 248 personelinin katılımıyla yapılan şok uygulamalarda, özellikle trafik kurallarını ihlal eden ve araçlarında izinsiz değişiklikler yapan sürücüler hedef alındı.

2-006.jpg

Denetimler sonucunda, 2 araca modifikasyondan dolayı işlem yapıldı, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 111 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ayrıca, tehlike oluşturan 18 araç ve 9 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Uygulamalarda "Silahla Tehdit ve Hakaret" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan 2 kişi yakalanırken, 69,28 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aranan şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
Erzurum'da korkutan yangın!
Erzurum'da korkutan yangın!
Tekirdağ’da çocuklar için açık hava sinema keyfi başlıyor
Tekirdağ’da çocuklar için açık hava sinema keyfi başlıyor
Dijital çağda ebeveynlik: Yeşilay’dan rehber kitap!
Dijital çağda ebeveynlik: Yeşilay’dan rehber kitap!
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı