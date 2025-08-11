Aranan 2 şahıs yakalandı, 18 araç ile 9 motosiklet trafikten men edildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde "Kozan'a Güven" uygulamaları gerçekleştirdi. 32 farklı noktada 248 personelinin katılımıyla yapılan şok uygulamalarda, özellikle trafik kurallarını ihlal eden ve araçlarında izinsiz değişiklikler yapan sürücüler hedef alındı.

Denetimler sonucunda, 2 araca modifikasyondan dolayı işlem yapıldı, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 111 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ayrıca, tehlike oluşturan 18 araç ve 9 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Uygulamalarda "Silahla Tehdit ve Hakaret" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan 2 kişi yakalanırken, 69,28 gram uyuşturucu ele geçirildi. Aranan şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.