Aranan 62 şahıs yakalandı, 28’i tutuklandı

Kaynak: İHA
Aranan 62 şahıs yakalandı, 28’i tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 25 bin şahıs sorgulandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 62 kişi gözlem altına alınırken 28'i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet tabanca, 10 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 9 şarjör, 190 mermi ve 5 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Aranan 62 şahıs yakalandı, 28’i tutuklandı

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