'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Hırsızlık' gibi çok sayıda suçtan yargılanarak ceza alan Murat K. ve Merve K. ve çifti İstanbul Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Merve K.’nin 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'Hükümlü veya tutuklun kaçması', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Hırsızlık' suçlarından yargılanarak 18 yıl 4 ay hapis cezası aldığı, ayrıca hakkında 56 bin lira para cezası var.

Firari Murat K.’nin ise 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 19 yıl 11 ay hapis cezası aldığı, ayrıca 9 adet aranması olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler cezaevine gönderildi.