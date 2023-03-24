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Aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı

Antalya'da aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:45
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Aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı

Aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı
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Antalya'da hakkında 4 ayrı suçtan arama kararı bulunan hükümlü, evindeki duvarın arkasına yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "Dolandırıcılık, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" gibi 4 ayrı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis ve 7 bin lira adli para cezası bulunan C.K'nin kaldığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda C.K. evinin duvarının arkasına yaptırdığı boşluktaki gizli bölmede yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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