Aranan kaçak kadın yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına dair denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan önleyici kolluk devriyesinde; silahla tehdit suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli kadın merkeze bağlı Salar’da Beldesi’nde yakayı ele verdi. Yakalanan firari kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kadın Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini aktardı.