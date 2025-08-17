Aranan şahıs uyuşturucuyla yakalandı



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri M.B.’nin (37) ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. M.B.’nin üzerinde yapılan aramalarda; 2.76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



M.B. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan gerekli adli işlemler başlatılarak, cezaevine teslim edildi.