Aranması bulunan FETÖ üyeleri yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahısların saklandıkları adresleri tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan H.A. ve M.Ç., gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.