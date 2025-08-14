Aranması bulunan şahıs yunus ekiplerinin dikkati sayesinde ruhsatsız silahla yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aranması bulunan şahıs yunus ekiplerinin dikkati sayesinde ruhsatsız silahla yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan kontrolde, ruhsatsız tabanca ile şarjörde bulunan 7 fişek ele geçirildi. Aranma kaydının olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 34 DIA 995 plakalı otomobil yunus polis ekiplerince şüphe üzerine durduruldu. Araçtaki E.K.'nin (28) yapılan GBT kontrollerinde; "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma/kullanma", "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "Uyuşturucu ticareti yapma/sağlama" suçlarından hakkında aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Araç içindeki gözle görülen alanlarda yapılan kontrollerde, sağ arka koltuk üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya takılı şarjörde 7 adet fişek bulundu.

Şüpheli E.K. doktor raporu alınmasının ardından Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne, araç ise çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari işlemler sürüyor.

