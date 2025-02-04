Aranması olan 6 şahıs kıskıvrak yakalandı!

Kaynak: DHA
Aranması olan 6 şahıs kıskıvrak yakalandı!

Bilecik'te aranması olan 6 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Aranan Şahıslara Yönelik Yakalama Uygulaması 4" kapsamında; 120 jandarma personeli ile 7 bin 859 araç uygulama noktasında kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde ise; 6 şahsın aradığı tespiti üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

İl genelindeki farklı bir kontrol noktasında 2 bin 568 araç sürücülerini denetlenirken, 14 kişiye 61 bin 7 TL idari trafik para cezası uyguladı. Bununla birlikte yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan 3 araç trafikten men edildi. Uygulama çerçevesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) arama kaydı bulunan 1 şahıs Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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Öte yandan 3 hacizli/yakalamalı araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çektirildiği kaydedildi.

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