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Jesus'un Beşiktaş derbisi 11'i netleşiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşısında orta saha ikilisini bozmayı planlamıyor.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:19
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Arao ve Crespo'nun forma şansının, takım arkadaşlarına göre daha yüksek olduğu öğrenildi

Jesus'un Beşiktaş derbisi 11'i netleşiyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş karşısında orta saha ikilisini bozmak istemiyor. Jesus’un orta alan kurgusunda yine Arao ve Crespo isimleri öne çıkıyor.

Deneyimli çalıştırıcının, sarı lacivertlilerin yükselişinde önemli pay sahibi olan ikiliyi, Beşiktaş maçında oynatması bekleniyor.

Jorge Jesus’un orta sahada şans verdiği isimler arasında Willian Arao, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc bulunuyor.

68 yaşındaki teknik adamın son haftalarda en az süre verdiği isimlerden biri Miha Zajc. Sloven futbolcunun derbinin ilk 11’inde başlaması beklenmiyor.

Diğer yandan artan performanslarına rağmen İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş’ın da yedekler arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca milli takım görevleri bulunmayan ve 4 gün dinlenen Arao ile Crespo, Cuma gününden bu yana Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sarı lacivertli takımla çalışmalarını sürdürüyor.

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