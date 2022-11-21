Arap Birliği, BM'nin ''Filistin halkına koruma'' kararının uygulanmasını istedi 

Ebu Ali, yayımladığı açıklamada, son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen saldırılar başta olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin devam eden ihlallerini kınadı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütlerine siyasi, hukuki ve insani sorumluluğunu yerine getirmesi talebinde bulunan Ebu Ali, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasıyla ilgili BM kararlarının uygulanması çağrısı yaptı.

Ebu Ali, işgal altındaki Filistin topraklarında savunmasız sivillere ve mülklerine karşı suç işleyen Yahudi yerleşimci grupların terör listesine alınması ve üyelerine karşı gerekli yasal tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirterek, "İşgal ordusu ve yetkililerinin korumasında bu saldırıların artması, Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulması beklenen yeni İsrail hükümetinin eğilimi ve tutumuna işaret eden tehlikeli bir göstergedir." ifadesini kullandı.

Ebu Ali ayrıca BM ve bağlı kuruluşlarından, uluslararası insan hakları örgütlerinden, sivillerin barış ve güvenliğini teminat altına alan uluslararası sözleşmelere saygı göstermesi ve ihlallerine son vermesi için İsrail'e baskı yapmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 2018 Haziran'da yapılan oylamada, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısı kabul edilmişti.