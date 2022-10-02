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Arap Birliği, Yemen'de ateşkesin uzatılmamasından endişeli

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Yemen'de ateşkesin uzatılmamasından endişe duyduklarını belirterek, ateşkesin sona ermesinin mevcut durumu daha da geriye götüreceğini ifade etti.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 19:45
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Arap Birliği, Yemen'de ateşkesin uzatılmamasından endişeli

Arap Birliği, Yemen'de ateşkesin uzatılmamasından endişeli
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Ebu Gayt, Yemen'de ateşkesin bitmesine saatler kala yaptığı yazılı açıklamada "Husilere; öncelikle Yemen'in çıkarlarını önemseme, Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, halkın güvenli bir yaşam sürme ve kendi toprakları üzerinde özgürce hareket edebilme hakkının sağlanması amacıyla insani ateşkesin uzatılması konusunda sarf edilen çabalara olumlu karşılık verme" çağrısında bulundu.

Ateşkesin uzatılmamasından endişe duyduğunu ifade eden Ebu Gayt, Yemen'de insani durumun tehlikeli boyutta olduğunu ve acil öncelikler arasında olduğunu kaydetti.

Ebu Gayt, Yemen hükümetinin de ateşkesin uzatılması önerisine olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Genel Sekreter ayrıca, ateşkesin sona ermesinin mevcut durumu daha da geriye götüreceği uyarısında bulundu.

Yemen'de, Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda yürürlüğe giren ve 6 aydır devam eden ateşkesin süresi bu gece sona eriyor.

Hükümetin, ateşkesin genişletilmesi ve uzatılmasına olumlu yaklaştığı ifade edilirken, Husiler dün ateşkesin uzatılmasına yönelik uzlaşının "çıkmaza girdiği" açıklamasını yapmıştı.

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