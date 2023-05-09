Arap Birliği Zirvesi öncesinde temaslar: Cezayir ve Suudi Arabistan'dan ortak vizyon açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile 19 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Arap Birliği Zirvesi'ni ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan’ı kabul etti.

CEZAYİR VE SUUDİ ARABİSTANIN ORTAK VİZYONU AKTARILDI

Bin Ferhan, Tebbun ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Cezayir arasında tüm alanlarda güçlü bir işbirliği ve koordinasyonun olduğunu belirterek, ziyaretinin söz konusu işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Cezayir’in Arap Birliği Dönem Başkanı olduğunu ve Suudi Arabistan’ın yeni dönemde bu başkanlığı devralacağını hatırlatan Bin Ferhan, Cezayir ile Suudi Arabistan’ın ortak vizyonu paylaştığını aktardı.

BİN FERHAN'IN ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞILMADI

Bin Ferhan, Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini ele aldıklarına değinerek, Suudi Arabistan-Cezayir arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ilerletilmesi noktasında bir görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan ve Cezayir arasındaki ilişkilerin Arap dünyası ile uluslararası toplumun lehine olduğuna vurgu yapan Bin Ferhan, iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun süreceğini kaydetti.

Sürpriz bir şekilde pazartesi günü akşam Cezayir’e gelen Bin Ferhan’ın ziyaretine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Geçen yıl 1 Kasım’da Cezayir’de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi’nin, bu yıl 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.