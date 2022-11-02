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Arap Birliği Zirvesi’nde Filistin ve Suriye vurgusu

Liderler düzeyinde gerçekleşen 31. Arap Birliği Zirvesi’nde, Filistin halkının haklarına bağlılık ve Arap ülkelerinin Suriye krizinin siyasi bir çözüme ulaşmasına ortak katkıda bulunmalarının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 20:48
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Arap Birliği Zirvesi’nde Filistin ve Suriye vurgusu

Arap Birliği Zirvesi’nde Filistin ve Suriye vurgusu
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Cezayir’in ev sahipliğinde dün başlayan 31. Arap Birliği Liderler Zirvesi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un dönem başkanı sıfatıyla, “Cezayir Deklarasyonu” adını verdiği sonuç bildirgesini açıklamasıyla sona erdi.

Bildirgede, Filistin meselesinin Arap Birliği'nin merkezi davası olduğu ve Filistin halkının haklarının pazarlığa açık olmaksızın desteklendiği kaydedilerek, Orta Doğu’da adil ve kapsamlı bir barış için Arap Birliği’nin Arap Barış Girişimi’nin tüm unsurlarına bağlı olduğu ifade edildi.

İsrail işgali altındaki Kudüs’ün mukaddes mekanlarıyla birlikte korunması için tüm çabaların sürdürülmesinin önemine işaret edilen bildirgede, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik elde etme çabalarının benimsenmesi ve desteklenmesi vurgusu yapıldı.

Ayrıca Arap ulusal güvenliğini kapsamlı ve tüm boyutlarıyla korumak için ortak çalışmaların güçlendirilmesine dikkat çekilen bildirgede, Arap ülkelerinin iç işlerine her türlü dış müdahalenin reddedildiği aktarıldı.

SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Libya krizinin çözümü için her türlü çabanın desteklendiği ve Libya halkı ile tam dayanışmanın ortaya konulduğu bildirgede, “Meşru Yemen Hükümeti”nin desteklendiği ve Yemen Başkanlık Konseyi’nin kurulmasının takdir edildiği kaydedildi.

Bildirgede, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması için Arap ülkelerinin liderler düzeyinde ortak bir katkıda bulunmalarının gerekliliğine vurgu yapılarak, Irak’ta hükümetin kurulması ve siyasi hayatın canlanması memnuniyetle karşılandı.

Lübnan’ın güvenliğini koruma, kara ve deniz bölgelerinde egemenliğini sağlama yönündeki adımlarına desteğin yinelendiği bildirgede, 2022 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Katar’ın desteklendiği ve bu yöndeki karalama kampanyalarının reddedildiği belirtildi.

Cezayir'in ev sahipliğinde dün başkent Cezayir'de başlayan ve bugün sona eren liderler düzeyindeki 31. Arap Birliği Zirvesi’nde, Katar ve Fas hariç tüm üye ülke lider ve temsilcileri birer konuşma yapmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin, bundan sonra düzenlenecek liderler düzeyindeki 32. Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

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